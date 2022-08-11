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Гірн: Безперечно, Джошуа є аутсайдером у поєдинку з Усиком

Сьогодні 16:40 222 0
Промоутер - про очікування від бою-реваншу
Гірн: Безперечно, Джошуа є аутсайдером у поєдинку з Усиком
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - BoxingScene.

Фаворитом реваншу Олександр Усик - Ентоні Джошуа буде український боксер.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я думаю, що це фантастично, якщо чесно. Я люблю Ей Джея як аутсайдера в цьому бою, і він аутсайдер, тому що він програв перший бій.

І є аргумент, що Усик може вдосконалюватися як важковаговик. Він звикає до ваги, звикає битися з хлопцями такого розміру. Я знаю, що він робив це раніше в любителях.

Але я вважаю, що, безперечно, Ентоні є аутсайдером у цьому бою. І мені це подобається", - сказав Гірн.

Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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