Гірн: Безперечно, Джошуа є аутсайдером у поєдинку з Усиком

Фаворитом реваншу Олександр Усик - Ентоні Джошуа буде український боксер.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я думаю, що це фантастично, якщо чесно. Я люблю Ей Джея як аутсайдера в цьому бою, і він аутсайдер, тому що він програв перший бій.

І є аргумент, що Усик може вдосконалюватися як важковаговик. Він звикає до ваги, звикає битися з хлопцями такого розміру. Я знаю, що він робив це раніше в любителях.

Але я вважаю, що, безперечно, Ентоні є аутсайдером у цьому бою. І мені це подобається", - сказав Гірн.