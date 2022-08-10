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Воррен: Хочу, щоб Джошуа переміг Усика

Сьогодні 15:39 436 0
Промоутер поділився думками про плани чемпіона WBC
Воррен: Хочу, щоб Джошуа переміг Усика
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Усик - Джошуа II

Джерело - talkSPORT.

Промоутер Френк Воррен хоче подивитися на бій чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам промоутер.

"На мою думку, Тайсон хоче битися з переможцем і він зустрінеться з переможцем бою Усик - Джошуа. Тоді він завершить все, що мав зробити.

Я хочу, щоб Джошуа переміг. Я б залюбки глянув на нього у рингу з Тайсоном.

Але серцем я вважаю, що Усик може достроково зупинити Джошуа у реванші", - сказав Воррен.

Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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