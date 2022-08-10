Джерело - talkSPORT.
Промоутер Френк Воррен хоче подивитися на бій чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа.
Про це заявив сам промоутер.
"На мою думку, Тайсон хоче битися з переможцем і він зустрінеться з переможцем бою Усик - Джошуа. Тоді він завершить все, що мав зробити.
Я хочу, щоб Джошуа переміг. Я б залюбки глянув на нього у рингу з Тайсоном.
Але серцем я вважаю, що Усик може достроково зупинити Джошуа у реванші", - сказав Воррен.
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- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
- Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
- Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
- Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.