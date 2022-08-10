Промоутер Френк Воррен хоче подивитися на бій чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам промоутер.

"На мою думку, Тайсон хоче битися з переможцем і він зустрінеться з переможцем бою Усик - Джошуа. Тоді він завершить все, що мав зробити.

Я хочу, щоб Джошуа переміг. Я б залюбки глянув на нього у рингу з Тайсоном.

Але серцем я вважаю, що Усик може достроково зупинити Джошуа у реванші", - сказав Воррен.