Головне
Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:52 2216
Зоря оголосила про трансфер нападника Динамо
Сьогодні 13:22 749
Збірна України виграла шахову Олімпіаду
Сьогодні 13:08 473
Динамо має тотальну перевагу в матчах із австрійськими клубами: історія протистоянь
Сьогодні 12:22 1626
Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу
Сьогодні 10:26 2182 1
Штурм прийме Динамо Київ. Розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:35 1464 1
УПЛ стартуватиме матчем Шахтар - Металіст 1925, - журналіст
Вчора 23:30 1132
Проценко завоював бронзу на турнірі в Угорщині
Вчора 22:15 487
Штурм - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 21:58 3355
УПЛ представила умови пропозиції Setanta Sports
Вчора 18:33 814
Прямі трансляції

Шелестюк назвав переможця реваншу Усик - Джошуа

Сьогодні 14:37 414 0
Шелестюк поділився думкою про реванш
Шелестюк назвав переможця реваншу Усик - Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тарас Шелестюк

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) знову переможе Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) у поєдинку-реванші.

Про це розповів український боксер Тарас Шелестюк.

"Так само, як і в першому поєдинку, Саня здобуде перемогу. Як я й казав раніше, Джошуа - найзручніший суперник для Сані. Слава Україні", - написав Шелестюк у коментарях під промороликом бою Усик - Джошуа.

Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
Коментарі ()
Популярне зараз
Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу 2182 1
Історія дня. Як журналіста Чемпіона забрали в поліцію у Граці Історія дня. Як журналіста Чемпіона забрали в поліцію у Граці 1904
Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО 5707
Штурм - Динамо: онлайн-трансляція Штурм - Динамо: онлайн-трансляція 3355
Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів 2216
Збірна України переграла Німеччину на шаховій Олімпіаді Збірна України переграла Німеччину на шаховій Олімпіаді 1789
Рекомендуємо
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 25269
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 16857 5
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 118819
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 24640 4
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3262 2
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 44182