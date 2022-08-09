Шелестюк назвав переможця реваншу Усик - Джошуа

Джерело - isport.ua.
Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) знову переможе Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) у поєдинку-реванші.
Про це розповів український боксер Тарас Шелестюк.
"Так само, як і в першому поєдинку, Саня здобуде перемогу. Як я й казав раніше, Джошуа - найзручніший суперник для Сані. Слава Україні", - написав Шелестюк у коментарях під промороликом бою Усик - Джошуа.
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- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
- Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
- Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
- Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.