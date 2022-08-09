Шелестюк назвав переможця реваншу Усик - Джошуа

Шелестюк поділився думкою про реванш

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) знову переможе Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) у поєдинку-реванші.

Про це розповів український боксер Тарас Шелестюк.

"Так само, як і в першому поєдинку, Саня здобуде перемогу. Як я й казав раніше, Джошуа - найзручніший суперник для Сані. Слава Україні", - написав Шелестюк у коментарях під промороликом бою Усик - Джошуа.

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