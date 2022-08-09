Белью: Усик - найтехнічніший боксер в історії

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) є найтехнічнішим боксером у надважкій вазі.

Про це розповів британський суперважковаговик Тоні Белью в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV

"Усик ніколи не буде справжнім суперважкоатлетом, а Ентоні Джошуа завжди буде таким. Так що кожного разу, коли Усик зустрічається зі справжнім суперважковаговиком на кшталт Тайсона Ф'юрі, Деонтея Вайлдера або Ентоні Джошуа, він буде в небезпеці. Тому так буде завжди, але водночас час він найтехнічніший боєць в історії. З цим не можна сперечатися.

У плані техніки Усик - найкращий у світі, немає нікого технічніше. Тайсон Ф'юрі - найкращий суперважкоатлет у світі через його атрибути, габарити і те, що він може зробити. Але зараз технічно зовсім ніхто не здатний перевершити Усика", - сказав Тоні.