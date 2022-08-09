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Белью: Усик - найтехнічніший боксер в історії

Сьогодні 13:55 240 0
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проведе другий поєдинок проти Ентоні Джошуа.
Белью: Усик - найтехнічніший боксер в історії
#Белью, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) є найтехнічнішим боксером у надважкій вазі.

Про це розповів британський суперважковаговик Тоні Белью в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV

"Усик ніколи не буде справжнім суперважкоатлетом, а Ентоні Джошуа завжди буде таким. Так що кожного разу, коли Усик зустрічається зі справжнім суперважковаговиком на кшталт Тайсона Ф'юрі, Деонтея Вайлдера або Ентоні Джошуа, він буде в небезпеці. Тому так буде завжди, але водночас час він найтехнічніший боєць в історії. З цим не можна сперечатися.

У плані техніки Усик - найкращий у світі, немає нікого технічніше. Тайсон Ф'юрі - найкращий суперважкоатлет у світі через його атрибути, габарити і те, що він може зробити. Але зараз технічно зовсім ніхто не здатний перевершити Усика", - сказав Тоні. 

Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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