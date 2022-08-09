Джойс назвав єдиний шанс Джошуа перемогти Усика в реванші

Джо Джойс поділився думкою про реванш

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) може знову перемогти Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) у поєдинку-реванші.

Про це розповів британський боксер Джо Джойс в інтерв'ю YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

"Потрібно побачити, якими вони будуть цього вечора. Коли прозвучить гонг і розпочнеться перший раунд, можна буде оцінити, як пройде бій. Але Усик вже перемагав Джошуа, тож йому просто потрібно зробити те саме. До того ж у нього є впевненість після цієї перемоги, тому від Джошуа залежить, чи зможе він зробити крок уперед, щоб спробувати повернути свої титули. Усика є все, щоб знову побити Джошуа. Втім, в Ентоні є шанс панчера, у нього важкий удар. Але якщо він не зможе донести потужні удари, то Усик знову переможе", - сказав Джойс.

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