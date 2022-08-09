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Джойс назвав єдиний шанс Джошуа перемогти Усика в реванші

Сьогодні 15:55 198 0
Джо Джойс поділився думкою про реванш
Джойс назвав єдиний шанс Джошуа перемогти Усика в реванші
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Джо Джойс

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) може знову перемогти Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) у поєдинку-реванші.

Про це розповів британський боксер Джо Джойс в інтерв'ю YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

"Потрібно побачити, якими вони будуть цього вечора. Коли прозвучить гонг і розпочнеться перший раунд, можна буде оцінити, як пройде бій. Але Усик вже перемагав Джошуа, тож йому просто потрібно зробити те саме. До того ж у нього є впевненість після цієї перемоги, тому від Джошуа залежить, чи зможе він зробити крок уперед, щоб спробувати повернути свої титули.

Усика є все, щоб знову побити Джошуа. Втім, в Ентоні є шанс панчера, у нього важкий удар. Але якщо він не зможе донести потужні удари, то Усик знову переможе", - сказав Джойс.

Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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