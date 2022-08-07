Перемога чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) у бою-реванші над Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) є дуже важливою для українського народу.

Про це заявив колишній чемпіон UFC Майкл Біспінг.

"В його [Усика - прим.] країну вторглася росія. Його народ гине щодня. Уявіть собі підготовку до такої масштабної битви, коли до вашої рідної країни вторгаються росіяни і щодня гинуть люди.

Брати, яких ви знаєте, партнери по тренуваннях, друзі сім’ї, двоюрідні брати, друзі друзів - дратує мене.

Ми насамперед говоримо про можливість відволіктися. Звісно, він хоче і надихнути свою націю.

Хтось на зразок Олександра виходить, перемагає Ентоні Джошуа.

Виграючи цей бій, надсилає величезне повідомлення, яке надихне їх продовжувати боротися, щоб залишатися сильними, щоб показати, що потенційно все можливо", - сказав Біспінг.