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Біспінг: Перемога Усика над Джошуа надихне українців продовжувати боротися

Сьогодні 14:09 355 0
Легенда UFC - про свої очікування від бою
Біспінг: Перемога Усика над Джошуа надихне українців продовжувати боротися
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Sportskeeda.

Перемога чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) у бою-реванші над Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) є дуже важливою для українського народу.

Про це заявив колишній чемпіон UFC Майкл Біспінг.

"В його [Усика - прим.] країну вторглася росія. Його народ гине щодня. Уявіть собі підготовку до такої масштабної битви, коли до вашої рідної країни вторгаються росіяни і щодня гинуть люди. 

Брати, яких ви знаєте, партнери по тренуваннях, друзі сім’ї, двоюрідні брати, друзі друзів - дратує мене.

Ми насамперед говоримо про можливість відволіктися. Звісно, він хоче і надихнути свою націю.

Хтось на зразок Олександра виходить, перемагає Ентоні Джошуа.

Виграючи цей бій, надсилає величезне повідомлення, яке надихне їх продовжувати боротися, щоб залишатися сильними, щоб показати, що потенційно все можливо", - сказав Біспінг.

Усе найцікавіше про поєдинок Усик - Джошуа - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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