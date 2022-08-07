Колишній тренер Руїса передбачив переможця реваншу Усик - Джошуа

Британець Ентоні Джошуа має перемогти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика у бою-реванші.

Про це заявив колишній тренер ексчемпіона світу в суперважкій вазі Енді Руїса Менні Роблес.

"Стилі роблять бої. Нічого не можна забирати у Усика, він був абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, володів поясами. Коли мене питали, хто виграє, я ставив на перемогу Джошуа суддівським рішенням, але казав, що це буде дуже добрий і близький бій. Таким. він і виявився. Це був близький бій, і я чекаю ще одного такого поєдинку.

Я наполягатиму на своєму і знову виберу Джошуа. Зараз він працює з Робертом Гарсією, і я впевнений, що він дасть Ентоні ключі до перемоги. Перевага Джошуа в габаритах була ключовою в першому поєдинку. Я вірю, що Ентоні не використав перевагу в розмірах і фізиці. На мою думку, Усик перебоксував його наприкінці бою, коли це було найважливіше.

У Роберта Гарсії правильний план на бій, правильна ідея - використовувати фізичні атрибути Джошуа. Ентоні - обдарований і талановитий боєць, як і Усик, проте він більший. Він сильніший, і йому необхідно використати це у другому поєдинку", - сказав Роблес.