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Колишній тренер Руїса передбачив переможця реваншу Усик - Джошуа

Сьогодні 15:39 499 0
Роблес розповів про свої очікування від бою
Колишній тренер Руїса передбачив переможця реваншу Усик - Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Fight Hub TV.

Британець Ентоні Джошуа має перемогти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика у бою-реванші.

Про це заявив колишній тренер ексчемпіона світу в суперважкій вазі Енді Руїса Менні Роблес.

"Стилі роблять бої. Нічого не можна забирати у Усика, він був абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, володів поясами. Коли мене питали, хто виграє, я ставив на перемогу Джошуа суддівським рішенням, але казав, що це буде дуже добрий і близький бій. Таким. він і виявився. Це був близький бій, і я чекаю ще одного такого поєдинку.

Я наполягатиму на своєму і знову виберу Джошуа. Зараз він працює з Робертом Гарсією, і я впевнений, що він дасть Ентоні ключі до перемоги. Перевага Джошуа в габаритах була ключовою в першому поєдинку. Я вірю, що Ентоні не використав перевагу в розмірах і фізиці. На мою думку, Усик перебоксував його наприкінці бою, коли це було найважливіше.

У Роберта Гарсії правильний план на бій, правильна ідея - використовувати фізичні атрибути Джошуа. Ентоні - обдарований і талановитий боєць, як і Усик, проте він більший. Він сильніший, і йому необхідно використати це у другому поєдинку", - сказав Роблес.

Усе найцікавіше про поєдинок Усик - Джошуа - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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