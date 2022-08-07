Колишній тренер Руїса передбачив переможця реваншу Усик - Джошуа

Джерело - Fight Hub TV.
Британець Ентоні Джошуа має перемогти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика у бою-реванші.
Про це заявив колишній тренер ексчемпіона світу в суперважкій вазі Енді Руїса Менні Роблес.
"Стилі роблять бої. Нічого не можна забирати у Усика, він був абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, володів поясами. Коли мене питали, хто виграє, я ставив на перемогу Джошуа суддівським рішенням, але казав, що це буде дуже добрий і близький бій. Таким. він і виявився. Це був близький бій, і я чекаю ще одного такого поєдинку.
Я наполягатиму на своєму і знову виберу Джошуа. Зараз він працює з Робертом Гарсією, і я впевнений, що він дасть Ентоні ключі до перемоги. Перевага Джошуа в габаритах була ключовою в першому поєдинку. Я вірю, що Ентоні не використав перевагу в розмірах і фізиці. На мою думку, Усик перебоксував його наприкінці бою, коли це було найважливіше.
У Роберта Гарсії правильний план на бій, правильна ідея - використовувати фізичні атрибути Джошуа. Ентоні - обдарований і талановитий боєць, як і Усик, проте він більший. Він сильніший, і йому необхідно використати це у другому поєдинку", - сказав Роблес.
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- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
- Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
- Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
- Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.