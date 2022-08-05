Джойс: Думаю, що Усик знову переможе Джошуа

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) знову переможе Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) у поєдинку-реванші.

Про це розповів британський боксер Джо Джойс в інтерв'ю iD Boxing.

"Я думаю, що Усик знову переможе, якщо тільки Джошуа не зробить щось кардинально інше і не влучить по ньому важкими ударами. В іншому випадку Усик дійде до ще однієї перемоги.

Чи відбудеться наш бій з Ентоні Джошуа? Я хотів би його влаштувати. Це буде реванш, тим більше, що він виклав відео нашого поєдинку в аматорах. Я завжди хотів цей бій. Він постійно перебував поперед мене – на Олімпіаді і так далі. Ей Джей завжди був великою шишкою. Було б добре довести, хто з нас кращий", - сказав Джойс.