Джойс: Думаю, що Усик знову переможе Джошуа

Джерело - sport.ua.
Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) знову переможе Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) у поєдинку-реванші.
Про це розповів британський боксер Джо Джойс в інтерв'ю iD Boxing.
"Я думаю, що Усик знову переможе, якщо тільки Джошуа не зробить щось кардинально інше і не влучить по ньому важкими ударами. В іншому випадку Усик дійде до ще однієї перемоги.
Чи відбудеться наш бій з Ентоні Джошуа? Я хотів би його влаштувати. Це буде реванш, тим більше, що він виклав відео нашого поєдинку в аматорах. Я завжди хотів цей бій. Він постійно перебував поперед мене – на Олімпіаді і так далі. Ей Джей завжди був великою шишкою. Було б добре довести, хто з нас кращий", - сказав Джойс.
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- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
- Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
- Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
- Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.