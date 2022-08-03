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Усик викупив права на трансляцію бою-реваншу з Джошуа

Сьогодні 13:37 277 0
Український боксер, хоче щоб максимальна кількість глядачів могла подивитися бій у прямому етері
Усик викупив права на трансляцію бою-реваншу з Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) за власні кошти викупив права на трансляцію реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів його промоутер Олександр Красюк.

"Це подарунок Олександра Усика, бо він за свої гроші одержав ці права і безкоштовно хоче передати всьому українському народу, щоб цей поєдинок кожен охочий українець міг спостерігати у прямому ефірі. Тому станом на сьогоднішній день ми розуміємо, що потрібно зробити максимальну дистрибуцію цього поєдинку".

"Наші партнери Megogo формуватимуть цей сигнал. Сигнал приходитиме на телеканал Суспільне.  Також цей поєдинок буде на YouTube на офіційному каналі Олександра Усика", - сказав Красюк.

Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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