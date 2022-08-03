Усик викупив права на трансляцію бою-реваншу з Джошуа

Український боксер, хоче щоб максимальна кількість глядачів могла подивитися бій у прямому етері

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) за власні кошти викупив права на трансляцію реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів його промоутер Олександр Красюк.

"Це подарунок Олександра Усика, бо він за свої гроші одержав ці права і безкоштовно хоче передати всьому українському народу, щоб цей поєдинок кожен охочий українець міг спостерігати у прямому ефірі. Тому станом на сьогоднішній день ми розуміємо, що потрібно зробити максимальну дистрибуцію цього поєдинку".

"Наші партнери Megogo формуватимуть цей сигнал. Сигнал приходитиме на телеканал Суспільне. Також цей поєдинок буде на YouTube на офіційному каналі Олександра Усика", - сказав Красюк.

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