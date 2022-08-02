Гірн: Джошуа впевнений у своєму плані на реванш з Усиком

Промоутер британця розповів про майбутній бій-реванш Усик - Джошуа

Джерело - Boxing Scene.

Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) впевнений у своїй перемозі в бою з чемпіоном світу (IBF, WBA, WBO та IBO) у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0-0, 13 КО).

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"Думаю, Джошуа впевнений у своєму плані на реванш. Він впевнений в тому, що збирається зробити. Він зараз у чудовому стані. Знає про помилки, які робив в минулому. Знає, що мусить їх виправити. Але головне - Ентоні дуже впевнений. Думаю, йому подобається, що Роберт Гарсія став частиною команди".

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"Якщо Джошуа програє, то лише лідеру P4P, а потім він міняється та рухається далі. Але очевидно, що Ентоні хоче перемогти. Якщо це станеться, вірю, що поєдинок з Ф’юрі відбудеться. Якщо ж Джошуа програє - знову буде претендентом", - сказав Гірн.

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