Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко у бою за пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO переміг 34-річного Річарда Коммі з Гани.

Ломаченко - Коммі: Як це було

Незважаючи на беззаперечну перевагу українця, бій тривав усі 12 раундів - усі судді віддали перевагу Ломі - 117:110, 119:108, 119:108.

LOMA OUTCLASSES COMMEY🤜💫@VasylLomachenko floored Richard Commey at Madison Square Garden and won a wide points decision 🇺🇦💪



🎥@trboxing pic.twitter.com/3fi6CW4O5B — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 12, 2021

Нагадаємо, у 2 другому раунді Ломаченко провів ефектну атаку - Коммі врятував гонг, а в сьомому - українець відправив суперника в нокдаун.