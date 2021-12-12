Ломаченко - Коммі: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко переміг одностайним рішенням суддів! 117:110, 119:108, 119:108 за записками суддів.

Бій завершено! Останній раунд не став виключенням! Тотальна домінація Василя Ломаченка і упевнена перемогу за очками. Чекаємо на рішення суддів.

11-раунд: Класно у кінцівці відпрацював Коммі, але до цього декілька хороших комбінацій провів Ломаченко. Чимало прямих ударів пропускає ганець. На нас чекає останній раунд!

10-раунд: Поодинокі удари викидує Коммі, але тотальна перевага на боці Ломаченка! Здається, ніби увесь ринг у володіннях українця і ганський боксер почуває себе не у своїй тарілці.

9-раунд: На початку раунду класну атаку провів Коммі, але далі Ломаченко повернув собі ініціативу і першим номером діяв, хоча й не надто активно. Ми переходимо у чемпіонські раунди!

8-раунд: Більш спокійний раунд від Ломаченка. Не так він активно йшов, можливо невеликий перепочинок взяв українець, щоб зробити свою справу у чемпіонських раундах.

7-раунд: Коммі опинився у нокдауні! Потужний боковий на відході завдав Ломаченко і поклав свого суперника на настил. Йшов у атаку українець, але Річард Коммі вистояв, бій продовжується!

6-раунд: Перебоксовує Ломаченко Коммі. Ганець тримається і навіть відповідає непоганими влучаннями, але наразі українець виглядає набагато переконливіше. Класні комбінації проводить Лома, завдаючи відразу по 2-3 точних удара.

5-раунд: Класно у цьому раунді по корпусу пробивав Лома. Старається ганець навіть у ближньому бою відповідати, але звісно тут себе як риба у воді почває Ломаченко. Зрозуміло, що Коммі чекає на один єдиний удар, який може принести йому перемогу.

4-раунд: Черговий хороший раунд від Ломаченка. Більше він влучає за суперника, хоча і Коммі відповідає поодиникими, але потужними ударами. Після раунду Ломаченко-старший порадив перед атакою підхоидити ближче і також не забувати про концентрацію!

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3-раунд: З кожним раундом різниця в швидкості стає все більш і більш помітною. Класно рухається Ломаченко і влучає по супернику боковими. Не встигає Коммі за Ломою!

2-раунд: Класно зближується Ломаченко і пробиває по Коммі. Знайшов українець налаштування саме під ганського боксера. Раунд за Ломаченком!

1-раунд: Активнішим був Коммі в першому раунді. У розвідці був Ломаченко в цьому раунді, кружляв навколо ганця, а ось Річард влучав і декілька потужних ударів прийняв український боксер.

Бій розпочато!

Тепер на ринг виходить Василь Ломаченко!

Річард Коммі виходить на арену!

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Українець Василь Ломаченко (15-2-0, 7 KO) проведе бій проти ганця Річарда Коммі (30-3-0, 26 KO).

Бій заплановано на ніч із 11 на 12 грудня в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden.

Початок бою орієнтовно о 6:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн в цій новині.