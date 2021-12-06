Джерело - Чемпіон.
У Лос-Анджелесі відбувся бій Джервонта Девіс - Ісаак Круса за титул чемпіона у легкій вазі.
Бій тривав всі 12 раундів. За записами суддів перемогу здобув американець Девіс - 116:112, 115:113, 115:113.
Мексиканець Крус став другим боксером, який зміг провести увесь бій проти Девіса. Джервонта здобув 26 перемогу у 26 боях (24 бої він завершив достроково).
Джервонта Девіс є потенційним суперником Василя Ломаченка, який виступає у цій же легкій вазі та через тиждень проведе свій бій проти Річарда Коммі з Гани.
Раніше, Дерев'янченко сенсаційно програв Адамесу.