Крус став другим боксером, який зміг провести увесь бій проти Девіса

Джерело - Чемпіон.

У Лос-Анджелесі відбувся бій Джервонта Девіс - Ісаак Круса за титул чемпіона у легкій вазі.

Бій тривав всі 12 раундів. За записами суддів перемогу здобув американець Девіс - 116:112, 115:113, 115:113.

Мексиканець Крус став другим боксером, який зміг провести увесь бій проти Девіса. Джервонта здобув 26 перемогу у 26 боях (24 бої він завершив достроково).

Джервонта Девіс є потенційним суперником Василя Ломаченка, який виступає у цій же легкій вазі та через тиждень проведе свій бій проти Річарда Коммі з Гани.

Раніше, Дерев'янченко сенсаційно програв Адамесу.