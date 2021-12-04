Джошуа може відмовитися від реваншу з Усиком, - промоутер

Джерело - Daily Mail.
Колишній чемпіон Ентоні Джошуа готовий відмовитися від реваншу з чемпіоном WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком,
Про це розповів промоутер Френк Воррен.
"Всі хочуть побачити бій Ф'юрі – Усик. Джошуа дав інтерв'ю, яке викликає замішання. Він сказав, що відійде убік, якщо отримає правильну суму", - заявив промоутер.
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"Безперечно, йдуть розмови про те, щоб Джошуа погодився взяти відступні. Але ми маємо обмежену кількість часу, протягом якого це може статися чи ні. Мені здається, що всі готові це зробити", - сказав Воррен.
Нагадаємо, промоутер назвав дату реваншу Усик - Джошуа.