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Джошуа може відмовитися від реваншу з Усиком, - промоутер

Сьогодні 15:29 233 0
Промоутер Френк Воррен поділився думками про можливий бій за абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі
Джошуа може відмовитися від реваншу з Усиком, - промоутер
#Джошуа, #Усик, #Воррен, #Ф'юрі

Джерело - Daily Mail.

Колишній чемпіон Ентоні Джошуа готовий відмовитися від реваншу з чемпіоном WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком,

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Всі хочуть побачити бій Ф'юрі – Усик. Джошуа дав інтерв'ю, яке викликає замішання. Він сказав, що відійде убік, якщо отримає правильну суму", - заявив промоутер.

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"Безперечно, йдуть розмови про те, щоб Джошуа погодився взяти відступні. Але ми маємо обмежену кількість часу, протягом якого це може статися чи ні. Мені здається, що всі готові це зробити", - сказав Воррен.

Нагадаємо, промоутер назвав дату реваншу Усик - Джошуа.

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