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Джошуа назвав умову, за якої він готовий відмовитися від реваншу з Усиком

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Британець хоче добре підзаробити
Джошуа назвав умову, за якої він готовий відмовитися від реваншу з Усиком
Фото Getty Images
#Джошуа, #Усик

Джерело - iFL TV.

Колишній чемпіон Ентоні Джошуа готовий відмовитися від реваншу з чемпіоном WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком, якщо буде гарна пропозиція.

Про це заявив сам британський боксер.

"Я думаю, люди розуміють, що не потрібно зв'язуватися зі мною щодо цієї нісенітниці. Мені здається, люди знають, що не варто виходити на мене з цією фігнею. Можливо, моїй команді щось говорили, але, думаю, вони розуміють, що не варто пропонувати мені це зараз.

Скажу як є: на цьому етапі моєї кар'єри головне - не гроші, а повага. Вам потрібно подивитися на те, чого я хочу у цій грі. Повага стоїть на першому місці. Я можу вам не подобатися, але ви мене поважатимете.

Я бажаю, щоб мене запам'ятали як олдскульного бійця - людину, яка готова битися з усіма у надважкій вазі. Тому я досі хочу боротися з будь-яким суперником. Я думаю, що це буде частиною моєї спадщини.

Щодо відступних, я не знаю, чи це поєднується з моїми моральними принципами. Але, чесно кажучи, я також хочу, щоб мене знали як одного з найрозумніших бізнесменів.

Якщо гроші будуть правильними, нам доведеться розглянути пропозицію. Але повага для мене набагато цінніша, ніж гроші. Тож одразу йде повага, потім - моя репутація після відходу з надважкої ваги, а на третьому місці - реноме найрозумнішого бізнесмена", - сказав Джошуа.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі відмовиться від бою з Джошуа, якщо той знову програє Усику.

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