Промоутер назвав дату реваншу Усик - Джошуа

Реванш колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Хірн з володарем поясів WBA, IBF, WBO та IBO Олександром Усиком має відбутися 25 квітня.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Питання щодо місця бою буде відоме в середині грудня. Єдиний параметр, у чому Україна не зможе перевершити Велику Британію – це прибутки від продажу квитків. З цього погляду проведення реваншу у Великій Британії доцільніше.

Щодо дати реваншу – це сім місяців із моменту першого бою. 25 вересня відбувся перший бій, отже реванш має відбутися до 25 квітня. Це той дедлайн, з якого ми зараз виходимо", – сказав Красюк.