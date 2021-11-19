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Промоутер назвав дату реваншу Усик - Джошуа

Сьогодні 18:30 311 0
Олександр Красюк прокоментував реванш Усик - Джошуа
Промоутер назвав дату реваншу Усик - Джошуа
Фото - gettyimages
#Усик, #Джошуа

Джерело - sports.ru.

Реванш колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Хірн з володарем поясів WBA, IBF, WBO та IBO Олександром Усиком має відбутися 25 квітня.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Питання щодо місця бою буде відоме в середині грудня. Єдиний параметр, у чому Україна не зможе перевершити Велику Британію – це прибутки від продажу квитків. З цього погляду проведення реваншу у Великій Британії доцільніше.

Щодо дати реваншу – це сім місяців із моменту першого бою. 25 вересня відбувся перший бій, отже реванш має відбутися до 25 квітня. Це той дедлайн, з якого ми зараз виходимо", – сказав Красюк.

Нагадаємо, Ф'юрі вирішив негайно провести бій з Усиком.

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