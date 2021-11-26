Ф'юрі відмовиться від бою з Джошуа, якщо той знову програє Усику

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі хоче, щоб Ентоні Джошуа поступився йому правом бою проти володаря титулів WBA, WBO, IBF Олександра Усика.

Про це розповів сам боксер

"Я б вважав за краще, щоб Ей Джей дав мені зустрітися з Усиком. Адже якщо Джошуа знову йому програє - у чому я впевнений, - тоді про наш поєдинок може бути й мови. Оскільки не можна програти двічі поспіль, а потім отримати масштабний титульний бій у надважкій вазі.

Але якщо він дозволить мені зустрітися з Усиком, то коли я поб'ю його, я повернуся і проведу бій з Джошуа, щоб обробити його в тому ж дусі", - відзначив Ф'юрі.