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Джошуа може відмовитися від реваншу з Усиком

Сьогодні 17:31 256 0
Британський боксер начебто вже шукає нового суперника
Джошуа може відмовитися від реваншу з Усиком
Фото - gettyimages
#Джошуа

Джерело - sport.24tv.ua.

Колишній чемпіон Ентоні Джошуа готовий відмовитися від реваншу з чемпіоном WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком,

Про це повідомляє Sky Sports.

Відмова Ентоні Джошуа від другого бою дозволить Олександру Усику вийти на ринг проти іншого британця – Тайсона Ф'юрі. Українець має шанс поборотись за усі титули.

Таку інформацію повідомив Террі Лейн, менеджер китайського боксера Чжан Чжилея. Ентоні вже нібито шукає нового суперника. Британському боксеру можуть запропонувати бій проти представника Китаю.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі відмовиться від бою з Джошуа, якщо той знову програє Усику.

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