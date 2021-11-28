Атлас: Лопесу та його батькові є чому повчитися

Джерело - Чемпіон.
Американський тренер Тедді Атлас задоволений перемогою абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого (20-0, 10 КО) над Теофімо Лопесом (16-1, 12 КО).
Про це заявив сам фахівець.
"Вітаю Камбососа та суддів із справедливим рішенням.
Лопес опинився в нокдауні в першому раунді через те, що він завдав не зовсім точного удару, після якого почав позувати перед своїм суперником.
Лопесу та його батькові є чому повчитися. Потрібно почати із себе. Потрібно мав робити більше, ніж розмовляти і лаятись у кутку", - сказав Атлас.
Lopez has lot to learn, and his father also, starting with u need to do more than curse in corner. #LopezKambosos #DAZN— Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) November 28, 2021
Нагадаємо, Камбосос переміг Лопеса роздільним рішенням суддів.