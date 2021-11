Атлас: Лопесу та його батькові є чому повчитися

Американський тренер Тедді Атлас задоволений перемогою абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого (20-0, 10 КО) над Теофімо Лопесом (16-1, 12 КО).

Про це заявив сам фахівець.

Lopez has lot to learn, and his father also, starting with u need to do more than curse in corner. #LopezKambosos #DAZN