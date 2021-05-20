Джошуа звинуватив Ф'юрі у шахрайстві

Британський чемпіон жорстко пройшовся по своєму співвітчизнику

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі винен у зриві бою з володарем титулів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам Джошуа.

"Тепер світ бачить, що ти за шахрай. Ти підвів бокс. Ти брехав фанатам. Використовував моє ім'я для впливу, але не для бою. Дайте мені будь-якого суперника, який вміє правильно вести справи", - зазначив Джошуа.

.@Tyson_Fury the world now sees you for the fraud you are.



You’ve let boxing down!



You lied to the fans and led them on. Used my name for clout not a fight.



Bring me any championship fighter who can handle their business correctly. — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) May 19, 2021

Боксери повинні були провести бій 14 серпня, але тепер ця зустріч виявилася під загрозою зриву через те, що суд зобов'язав Циганського короля провести третій поєдинок з Деонтеєм Вайлдером. Джошуа поспішив звинуватити Ф'юрі в зриві їх сутички.

Нагадаємо, якщо Ф'юрі не вирішить проблему з поєдинком проти Вайлдера, Джошуа може провести бій з претендентом по лінії WBO Олександром Усиком. Раніше повідомлялося, що юристи українця вже звернулися в WBO з проханням призначити поєдинок проти британця.