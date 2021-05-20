 Джошуа звинуватив Ф'юрі у шахрайстві | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа звинуватив Ф'юрі у шахрайстві

Сьогодні 10:39 376 0
Британський чемпіон жорстко пройшовся по своєму співвітчизнику
Джошуа звинуватив Ф'юрі у шахрайстві
#Ф'юрі, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі винен у зриві бою з володарем титулів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам Джошуа.

"Тепер світ бачить, що ти за шахрай. Ти підвів бокс. Ти брехав фанатам. Використовував моє ім'я для впливу, але не для бою. Дайте мені будь-якого суперника, який вміє правильно вести справи", - зазначив Джошуа.

Боксери повинні були провести бій 14 серпня, але тепер ця зустріч виявилася під загрозою зриву через те, що суд зобов'язав Циганського короля провести третій поєдинок з Деонтеєм Вайлдером. Джошуа поспішив звинуватити Ф'юрі в зриві їх сутички.

Нагадаємо, якщо Ф'юрі не вирішить проблему з поєдинком проти Вайлдера, Джошуа може провести бій з претендентом по лінії WBO Олександром Усиком. Раніше повідомлялося, що юристи українця вже звернулися в WBO з проханням призначити поєдинок проти британця.

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