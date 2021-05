Джошуа звинуватив Ф'юрі у шахрайстві

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі винен у зриві бою з володарем титулів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам Джошуа.

.@Tyson_Fury the world now sees you for the fraud you are.



You’ve let boxing down!



You lied to the fans and led them on. Used my name for clout not a fight.



Bring me any championship fighter who can handle their business correctly.