 Юристи Усика звернулися в WBO з проханням призначити бій з Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Юристи Усика звернулися в WBO з проханням призначити бій з Джошуа

Сьогодні 14:09 558 0
Українець хоче провести титульний поєдинок
#Усик, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) відстоює своє право провести титульний поєдинок проти чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це повідомляє журналіст The Athletic Майк Коппінджер.

Потенційними датами проведення бою між українцем і британцем є 21 і 28 серпня.

У зв'язку з цим юристи українця відправили офіційний лист в WBO, Top Rank, Matchroom, менеджеру Вайлдера Шеллі Фінкелю і юристу Ф'юрі з проханням про призначення обов'язкового захисту і організації бою Усик - Джошуа. Українець - обов'язковий претендент на титул WBO.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа повинен був провести бій проти Тайсона Ф'юрі 14 серпня, але тепер цей поєдинок під загрозою зриву через те, що суд зобов'язав "циганського короля" провести третій бій з Деонтеєм Вайлдером.

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