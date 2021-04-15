Альварес: ​​Сондерс створить проблеми на стартових раундах

Мексиканець відзначив сильну сторону майбутнього суперника

Джерело - Boxing News 24.

Чемпіон світу за версіями WBC та WBA в другій середній вазі Сауль Альварес від поєдинку проти володаря титулу WBO Біллі Джо Сондерса чекає, що можуть виникнуть труднощі в перших раундах через особливий стиль суперника.

Про це заявив сам боксер.

"Сондерс відмінно рухається в рингу, він швидкий, він знає, як боксувати. Але я знаю, як з цим впоратися. Розумію, що це буде важкий бій, особливо в стартових раундах, і я готуюся до цього. З захисним стилем Сондерса все буде по-іншому, адже повинен працювати в бою інакше і бути терплячим. Потрібно чекати раунд за раундом, але при цьому забирати їх собі. Можна дістати суперника і в першому, і восьмому, і в десятому раунді, але я не той боєць, яким був в 2014 році. Я став більш досвідченим, і думаю, що це принесе мені користь", - зазначив Альварес.

Нагадаємо, що бій Альварес - Сондерс запланований на 8 травня 2021 року. На кону поєдинку будуть титули WBA, WBC і WBO в суперсередній вазі.

Раніше, Гірн заявив, що Канело буде дуже складно у бою проти Сондерса.