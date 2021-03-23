Берінчик і Чеботар швидко нокаутували своїх суперників: фотогалерея вечора боксу від K2 Promotions

Джерело - Чемпіон.

21 березня в Броварах відбувся вечір боксу організований промоутерською компанією K2 Promotions. Легковаговик Денис Берінчик у 2 раунді нокаутував чилійся Хосе Санчеса та захистив титул WBO International. Крым яскравого боксу, Берінчик вчергове порадував прихильників виходом на ринг.

Дівчина дня. Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя

Нагадаємо, одразу після бою Берінчик кинув виклик російському бійцю.

Перед поєдинком Берінчика 19-річний проспект компанії K2 Promotions Василь Чеботар брутально нокаутував німця Йогана Ліка в 1 раунді.

На жаль, карантинні обмеження призвели до серйозних фінансових втрат організаторів вечора боксу, який планувався з глядачами.