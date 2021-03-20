Джерело - Чемпіон.

21 березня в Броварах Денис Берінчик проведе бій за титул WBO International. Суперником українського легковаговика стане 36-річний чилієць Хосе Санчес.

Дружина українського боксера Ліана навчається в академії МВС на слідчого, захоплюється музикою та веде вогняний Instagram. Також дівчина не пропускає поєдинків чоловіка та відвідує футбольні матчі на НСК Олімпійському.

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