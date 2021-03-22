K2 Promotions зазнала збитків після вечору боксу у Броварах

Через епідеміологічні обмеження компанія K2 Promotions недоотримала кошти після вечору боксу у Броварах.

Про це розповів менеджер компанії Олександр Красюк.

"Хочу подякувати за розуміння всім уболівальникам боксу та перепросити за те, що через епідеміологічні обмеження, ми були змушені скасувати допуск глядачів до Льодової арени Термінал (м. Бровари).

Однак, попри величезні збитки, які ми понесли через повернення коштів за квитки, шоу відбулося!!!! Сотні тисяч глядачів сервісу Мегого у прямому ефірі могли спостерігати за яскравими поєдинками наших боксерів!!!

Також хочу подякувати тим людям, які забезпечували організацію цього шоу в Терміналі: боксери та члени їх команд, Національна ліга професіонального боксу (супервайзери, секундометристи, методисти, судді та рефері), лікарі, технічний персонал, знімальна група, спеціалісти, що встановлювали світло, звук, екрани, ринг та забезпечували передачу ТВ сигналу, охорону і звичайно ж команду "К2 Promotions"!!!

Оскільки здоров‘я всіх учасників та організаторів шоу є для нас найголовнішим - ми змогли за кілька годин переформатувати алгоритм проведення шоу аби дотриматись усіх карантинних норм проведення (погоджені списки допуску персоналу, температурний скринінг, маски і решта заходів).

Дякую всім!!!", - написав Красюк.