Ломаченко без шансів програв Лопесу - експерт

Джерело - Чемпіон.

Незважаючи на невдоволеність команди Ломаченка та багатомільйонної армії уболівальників Василя Ломаченка, українець без шансів програв чемпіонський бій Теофімо Лопесу.

Таку заяву зробив колишній адвокат Олександра Усика Микола Ковальчук.

"Тут двох думок бути не може - Ломаченко програв Лопесу. Я є величезним прихильником українського боксера, але потрібно об'єктивно оцінювати ситуацію. Так, уболівальники - незадоволені, але вони дивляться на результат бою не як фахівці, до того ж сприймають все емоціями. У поєдинку такого рівня неможливо виграти, не завдаючи ударів перші шість раундів. Я спілкувався з багатьма еспертами, читав відомих фахівців, переважна більшість упевнена - безапеляційна перемога американця.

Щодо балачок про те, що Боб Арум "зливав" Ломаченка, то це повна маячня. Я особисто спілкувався з Арумом, він "ставив" у цьому поєдинку на українського боксера.

Що стосується травми плеча Ломаченка, на мою думку - це геть не серйозно. На поєдинок такого рівня не можна виходити травмованим. Тим більше, в інтерв'ю напередодні бою, Ломаченко запевняв, що готовий до поєдинку як ніколи", - зауважив юрист.