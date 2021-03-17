 Ковальчук: Ломаченко без шансів програв Лопесу | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Реал пройшов Аталанту у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 704
Ломаченко без шансів програв Лопесу - експерт
Сьогодні 07:45 2197
Манчестер Сіті - Боруссія М 2:0: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:16 3878
Реал Мадрид - Аталанта 3:1: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:14 4815
Манчестер Сіті переміг Боруссію у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:50 818
Реал - Аталанта 3:1. Як це було
Вчора 23:50 5906
Гол Маліновського потрапив до п'ятірки найкращих забитих м'ячів Аталанти в лютому
Вчора 20:40 699
Циганик: Україна майже точно втрачає пряме місце у групі Лізі чемпіонів
Вчора 19:25 1965
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру
Вчора 17:58 3990 1
УЄФА готова забирати матчі Євро-2020 у деяких міст
Вчора 16:39 1826
Блоги
Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва
Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:19 805
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського Андрій Твердохліб
Вчора 23:04 1129 3
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність Андрій Твердохліб
Вчора 21:48 393
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру Андрій Твердохліб
Вчора 17:58 3990 1
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів Valeriy Ruchka
15.03.2021 19:52 2046
Їм не місце у спорті: До Міністерства готують лист з вимогою
Їм не місце у спорті: До Міністерства готують лист з вимогою Valeriy Ruchka
15.03.2021 11:31 4034 2
Де можна побачити перший контракт Кличка
Де можна побачити перший контракт Кличка Valeriy Ruchka
15.03.2021 08:48 7155
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку Андрій Твердохліб
15.03.2021 01:07 9124
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Андрій Твердохліб
14.03.2021 23:12 862
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом Андрій Твердохліб
14.03.2021 19:31 2849
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний Андрій Твердохліб
14.03.2021 19:16 3075
Гол року! Сидорчук неймовірним пострілом забиває у ворота Зорі
Гол року! Сидорчук неймовірним пострілом забиває у ворота Зорі Андрій Твердохліб
14.03.2021 18:33 20385
Фінська біатлоністка на високій швидкості вилетіла з траси
Фінська біатлоністка на високій швидкості вилетіла з траси Андрій Твердохліб
14.03.2021 13:06 1180
Без бюстгалтера: Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії
Без бюстгалтера: Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії Андрій Твердохліб
14.03.2021 12:13 15246
Я - декан: скандальний російський спортсмен вчергове зганьбився
Я - декан: скандальний російський спортсмен вчергове зганьбився Андрій Твердохліб
14.03.2021 11:23 3733
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:31 Футбол Куртуа: Думав, що Маліновський буде бити в мій кут 94
09:12 Хокей Піттсбург поступився Бостону, Тампа по булітах обіграла Даллас. Результати матчів НХЛ 283
08:57 Футбол Реал - Аталанта 3:1. Огляд матчу 232
08:45 Футбол Маліновський – найкращий гравець Аталанти у матчі проти Реала 928
08:30 Баскетбол Філадельфія обіграла Нью-Йорк, перемоги Лейкерс та Чикаго. Результати матчів НБА 242
08:11 Футбол Челсі прийме Атлетіко, Баварія зіграє з Лаціо в 1/8 Ліги чемпіонів 464
07:45 Бокс Ломаченко без шансів програв Лопесу - експерт 2197
04:19 Блог Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва 813
00:16 Футбол Манчестер Сіті - Боруссія М 2:0: відео голів і огляд матчу 3878
00:14 Футбол Реал Мадрид - Аталанта 3:1: відео голів і огляд матчу 4815
16 Березня 2021
23:52 Футбол Реал пройшов Аталанту у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 704
23:50 Футбол Реал - Аталанта 3:1. Як це було 5906
23:50 Футбол Манчестер Сіті переміг Боруссію у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 818
23:40 Хокей. УХЛ Краматорськ - Донбас 2:5. Огляд матчу 2023
23:25 Бокс Белью: Джошуа наближається до рівня Тайсона, а Ф'юрі його поступово наздоганяє 1905
23:10 Футбол Клуб Бекхема може підписати Марсело 1747
23:04 Блог Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського 1131 3
22:55 Футбол Кремінь підсилився двома гравцями 2074
22:40 Теніс Надаль не зіграє на турнірі в Маямі 1979
22:24 Бокс Воррен: Здається, що я вірю в перемогу Сондерса над Канело більше, ніж його промоутер 319
22:09 Футбол Президент Десни: КДК повинен провести розслідування висловлювань Лучі 2194
21:55 Бокс Керівник WBC: Вайлдер заслужив титульний бій 2265
21:48 Блог Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність 394
21:40 Кіберспорт ЕBC Dnipro vs Ternopil Gaming: онлайн трансляція. LIVE 3701
21:40 Футбол Монзуль розсудить Десну та СК Дніпро-1. Призначено арбітрів на матчі 19 туру УПЛ 383

Ломаченко без шансів програв Лопесу - експерт

Сьогодні 07:45 2197 0
Ломаченко без шансів програв Лопесу - експерт
Микола Ковальчук (праворуч)

Джерело - Чемпіон.

Незважаючи на невдоволеність команди Ломаченка та багатомільйонної армії уболівальників Василя Ломаченка, українець без шансів програв чемпіонський бій Теофімо Лопесу.

Таку заяву зробив колишній адвокат Олександра Усика Микола Ковальчук.

"Тут двох думок бути не може - Ломаченко програв Лопесу. Я є величезним прихильником українського боксера, але потрібно об'єктивно оцінювати ситуацію. Так, уболівальники - незадоволені, але вони дивляться на результат бою не як фахівці, до того ж сприймають все емоціями. У поєдинку такого рівня неможливо виграти, не завдаючи ударів перші шість раундів. Я спілкувався з багатьма еспертами, читав відомих фахівців, переважна більшість упевнена - безапеляційна перемога американця.

Щодо балачок про те, що Боб Арум "зливав" Ломаченка, то це повна маячня. Я особисто спілкувався з Арумом, він "ставив" у цьому поєдинку на українського боксера.

Що стосується травми плеча Ломаченка, на мою думку - це геть не серйозно. На поєдинок такого рівня не можна виходити травмованим. Тим більше, в інтерв'ю напередодні бою, Ломаченко запевняв, що готовий до поєдинку як ніколи", - зауважив юрист.

Коментарі ()