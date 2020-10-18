Ломаченко не згоден з рішенням суддів

Василь Ломаченко хоче передивитись поєдинок з Лопесом, адже другу половину бою він був кращим.

Про це заявив сам український боксер.

"Я не знаю. Чесно кажучи, я думав, що половина поєдинку була рівною. Може, він десь вигравав на 1-2 раунди, але у другій половині я включився. В принципі, я вважаю, що другу половину я забрав.

Я хочу приїхати додому і переглянути поєдинок, але я не згоден з рішенням (суддів, - прим.). Я думав, що виграю, але результат є результат. Я з ним сперечатися зараз не збираюся.

Зараз я поїду додому. Потім я поговорю зі своїм промоутером і менеджером. Ми все обговоримо і вирішимо, що робити далі", - сказав Ломаченко.