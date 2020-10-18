Без шансів для українця. Показали суддівські записки бою Ломаченко - Лопес

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі українець Василь Ломаченко поступився за очками американця Теофімо Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Судді одноголосно віддали перемогу американцю 116-112, 119-109 і 117-111.

Відзначимо, що всі три судді віддали перші сім (!) раундів Теофімо Лопесу. Суддя Джулі Ледерман віддав всього один раунд Ломаченку - 11-й. Стів Вейсфілд побачив перемогу українця в трьох раундах, а Тім Четмен - в чотирьох.

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