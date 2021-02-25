Гірн назвав умову проведення третього бою Альварес - Головкін

Існує можливість організації третього поєдинку між Саулом Альваресом і Геннадієм Головкіна.

Про це заявив керівник Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Я думаю, Канело ясно дав зрозуміти, що він хоче стати абсолютним чемпіоном в 168-фунтах. Звичайно, мені цікавий його бій з Головкіна. Це один з найкращих поєдинків в боксі. Але коли я думаю про Канело, який сам собі бос, то бачу в ньому цей нереальний заряд. Розумієте, якщо він на щось налаштувався, то він хоче бути впевненим, що обов'язково це зробить.

До бою з Каллум Смітом мені було очевидно, що він хоче завоювати кожен пояс в 168-фунтовому дивізіоні. Так що я не думаю, що він спуститися назад в 160-фунтів, я в це не вірю. Тоді як Геннадій утримує титул в середній вазі. Це означає, що Геннадію потрібно піднятися в 168-фунтів, що він безсумнівно готовий був би зробити.

Не думаю, що можна забути про цей поєдинок, адже очевидно ж, що зараз Геннадій знаходиться на тому етапі кар'єри, де йому хотілося б проводити бої подібного рівня, не відкладаючи їх у довгу шухляду. Але я знаю, що зараз Канело сфокусований лише на те, щоб стати абсолютним чемпіоном світу в 168-фунтах", - зазначив Гірн.