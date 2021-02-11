Митрофанов допомагає Їлдириму готуватися до поєдинку проти Альвареса

Український боксер знаходиться в тренувальному таборі боксера

Джерело - Чемпіон.

Український середньоваговик Дмитро Митрофанов (10-0-1, 5 КО) допомагає Авні Їлдириму (21-2-0, 12 KO) готуватися до поєдинку проти чемпіона WBС і WBA в суперсередній вазі Сауля Альвареса (54-1-2, 36 КО).

Про це повідомляє Top boxing.

Митрофанов зараз знаходиться в тренувальному таборі турецького боксера. Український боксер бере участь в тренуваннях Їлдирима, а також бере участь в спарингу з ним.

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Нагадаємо, бій Альварес - Їлдирим відбудеться в Маямі 27 лютого.

Раніше, визначилася дата бою Альварес - Сондерс.