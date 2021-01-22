Постол: В Усика великі шанси стати чемпіоном у 2021 році

2021 рік для українського суперважковаговика Олександра Усика має стати успішним.

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Віктор Постол

"Бій, який хотілося б побачити у 2021 році? Так, мені хотілося б побачити реванш між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом.

Чи можуть з'явитися нові чемпіони в Україні? Звичайно, я в це вірю. Великі шанси стати чемпіоном є у Саші Усика. В цілому, хочеться, щоб у 2021 році наша країна стала багатою на чемпіонів світу", - сказав Постол.