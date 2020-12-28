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Як два киянина братів Кличків обійшли

Сьогодні 13:07 1406 0
Два уродженця Києва були прийняті до Міжнародної зали боксерської слави задовго до Віталія та Володимира
Як два киянина братів Кличків обійшли

Джерело - Чемпіон.

У червні наступного року Володимира Кличка урочисто приймуть в Міжнародний зал боксерської слави. Вітчизняні ЗМІ дружно написали, що Володимир став другим українцем після свого старшого брата Віталія, який отримав таке вагоме визнання. Це правда. Майже. Насправді два уродженці України ще на початку 2000-х років було введені до Міжнародної зали та музею боксерської слави, який розташований в американському Канастоті.

Два уродженці Києва стали чемпіонами світу ще до ІІ Світової війни - в 20-х роках минулого століття. Бенні Басс і Луї Каплан в дитячому віці зі своїми батьками емігрували з Київської губернії в США і в американському житті реалізували себе на боксерському рингу.

Обидва стали чемпіонами в напівлегкій вазі (до 59 кг, в 2016-2018 роках чемпіоном світу в цій вазі був Василь Ломаченко). Мініатюрний Бенні (зріст 156 см) отримав рінгнейм Маленька риба (Little Fish), а Луї (зріст 157 см) називали Малюк. Каплан здобув 108 перемог (!) на професійному рингу, Бассу судді піднімали руку 157 раз (!).

2 січня 1925 року в Нью-Йорку на знаменитій арені Медісон Сквер Гарден Луї завоював чемпіонський титул (виходив в ринг з 1918 по 1933 рік). У 1926 році Каплан перейшов на категорію вище і був змушений відмовитися від чемпіонського звання. Але досить скоро, а саме 12 вересня 1927 року чемпіоном світу в цій же ваговий категорії став Бенні (професійна боксерська кар'єра тривала з 1919 по 1940 рік). Обидва були прийняті в Зал боксерської слави вже після смерті - Басс в 2002 році, Каплан – в 2003 році. В англомовній Вікіпедії в графі "місце народження" у обох записано - Київ, Україна.

У найближчі 10 років в цьому пантеоні великих напевно зявиться ще два українця. Принаймні, Василь Ломаченко та Олександр Усик мають великі шанси опинитися в цьому пантеоні найкращих. За правилами організації, в неї приймають боксерів, які провели свої останні в професійній боксерський карєрі поєдинки не менше 3 років тому (раніше було не менш ніж 5 років). Віталій і Володимир Кличко це визнання заслужили. Але першопроходьцями тут були абсолютно невідомі у нас українські євреї Бенні Басс і Луї Каплан.

Максим Розенко, Чемпіон

 

 

 

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