Гірн: Промоутер Ломаченка хотів зняти Василя з бою проти Лопеса

Представники команди українського легковаговика Василя Ломаченка хотіли скасувати бій проти американця Теофімо Лопеса.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Я дуже високо ціную Ломаченко. Як і раніше вважаю його гарним хлопцем і справжнім бійцем. Я не бачив бій вживу. Прокинувся вранці, подивився в свій телефон і не міг повірити очам.

Напередодні бою я спілкувався з Егісом Клімасом, промоутером Ломаченка. Він сказав, що хотів, щоб вони знялися з бою через травму плеча. Але Ломаченко переживав, що може більше не отримати такої можливості. Втім, це не має значення. Лопес переміг заслужено, моє йому повагу", - заявив Гірн.