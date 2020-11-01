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Усик - Чісора: Як це було

Сьогодні 02:00 25593 0
Усик - Чісора: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик перемагає Дерека Чісору одноголосним рішенням суддів: 117:112, 115:113, 115:113.

12-раунд: Бій завершено! Упевнений фінальний раунд провів Усик! Має він перемогти!

11-раунд: Активізувався Чісора, наносить він багато ударів, проте не дуже прицільних. Якщо Дерек не нокаутує Усика, то українець має перемогти.

10-раунд: Продовжує Усик диктувати правила в цьому бою, але коли українець зупиняється, то пропускає потужні удари.

9-раунд: Чісора намагається зробити один потужний удар, але Усик проводить класні атаки і загалом має більше попадань.

8-раунд: Усик виглядає впевненіше зараз, з кожним раундом все більше потужних ударів пропускає Чісора. Є відчуття, що побачимо ми сьогодні нокаут.

7-раунд: Типовий раунд ми побачили, але Усик наприкінці провів класну атаку, ще б трохи часу і Дерек опинився б у нокдауні.

6-раунд: Помітна різниця між Усиком та Чісорою. Українець наносить чимало ударів, але британець відповідає дуже потужними джебами.

5-раунд: Продовжується бій у тому ж темпі, Чісора намагається наносити потужні удари, але Усик вдало ухиляється і контратакує.

4-раунд: Упав Усик, але нокдауна не було. Підсідає британець, є відчуття що на пізній стадії бою Дерек буде лише приймати удари українця.

3-раунд: Вже не такий активний Чісора, Усик починає нав'язувати свій стиль, чимало рухаються бійці в ринзі. Питання лише в тому скільки британець зможе боксувати в такому темпі.

2-раунд: Продовжує нав'язувати ініціативу Чісора, але здається, що Усик починає пристосовуватися до такого стилю суперника.

1-раунд: Активно пресингує Чісора! Дерек наносить багато потужних ударів, Усик відповідає поодинокими контрвипадами. Перший раунд за Чісорою.

Бій розпочато!

Тепер черга Олександра Усика!

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Бій відбудеться ввечері 31 жовтня у Лондоні на Вемблі Арені.

Орієнтовний початок о 23:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.

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