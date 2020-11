Усик - Чісора: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик перемагає Дерека Чісору одноголосним рішенням суддів: 117:112, 115:113, 115:113.

12-раунд: Бій завершено! Упевнений фінальний раунд провів Усик! Має він перемогти!

11-раунд: Активізувався Чісора, наносить він багато ударів, проте не дуже прицільних. Якщо Дерек не нокаутує Усика, то українець має перемогти.

10-раунд: Продовжує Усик диктувати правила в цьому бою, але коли українець зупиняється, то пропускає потужні удари.

9-раунд: Чісора намагається зробити один потужний удар, але Усик проводить класні атаки і загалом має більше попадань.

8-раунд: Усик виглядає впевненіше зараз, з кожним раундом все більше потужних ударів пропускає Чісора. Є відчуття, що побачимо ми сьогодні нокаут.

7-раунд: Типовий раунд ми побачили, але Усик наприкінці провів класну атаку, ще б трохи часу і Дерек опинився б у нокдауні.

6-раунд: Помітна різниця між Усиком та Чісорою. Українець наносить чимало ударів, але британець відповідає дуже потужними джебами.

5-раунд: Продовжується бій у тому ж темпі, Чісора намагається наносити потужні удари, але Усик вдало ухиляється і контратакує.

4-раунд: Упав Усик, але нокдауна не було. Підсідає британець, є відчуття що на пізній стадії бою Дерек буде лише приймати удари українця.

3-раунд: Вже не такий активний Чісора, Усик починає нав'язувати свій стиль, чимало рухаються бійці в ринзі. Питання лише в тому скільки британець зможе боксувати в такому темпі.

2-раунд: Продовжує нав'язувати ініціативу Чісора, але здається, що Усик починає пристосовуватися до такого стилю суперника.

1-раунд: Активно пресингує Чісора! Дерек наносить багато потужних ударів, Усик відповідає поодинокими контрвипадами. Перший раунд за Чісорою.

Бій розпочато!

Тепер черга Олександра Усика!

Дерек Чісора виходить на ринг!

Зовсім скоро розпочнеться головна подія вечора!

Джордж Камбосос здобув перемогу над Лі Селбі в останньому бою перед поєдинком Усик - Чісора!

Можливий суперник Олександра Усика за титул WBO Ентоні Джошуа присутній сьогодні на Вемблі Арені.

Чісора заявляє, що він готовий до війни!

Нам продовжують демонструвати, як український боксер готується до бою.

Усик активно готується до поєдинку.

Напередодні бою Ярмоленко подарував Усику футболку Вест Гема

Олександр Усик та Дерек Чісора вже прибули на Вемблі Арену!

Українець Олександр Усик зустрінеться з Дереком Чісорою в рамках вечору боксу у Великій Британії.

Бій відбудеться ввечері 31 жовтня у Лондоні на Вемблі Арені.

Орієнтовний початок о 23:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.