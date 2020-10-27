Чісора: Усик - найкращий боксер серед усіх, з ким я боксував раніше

У бою з українським боксером Олександром Усиком буде складно підібратися до нього.

Про це заявив британський боксер Дерек Чісора.

"Я вважаю, що Усик найкращий боксер серед усіх, з ким я боксував раніше. Він - номер один. Він добре рухається, він досить моторний і вміє вибирати свої удари. Усик здорово вміє пересуватися по рингу.

Я намагався знайти відповідних спаринг-партнерів для підготовки до поєдинку з Олександром і це було дуже нелегко. Буде складно зупинити рух Усика і підібратися до нього. Але мені потрібно це зробити", - сказав Чісора.