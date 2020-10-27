 Чісора: Усик - найкращий боксер серед усіх, з ким я боксував раніше | Бокс | Champion.com.ua
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Чісора: Усик - найкращий боксер серед усіх, з ким я боксував раніше

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Чісора: Усик - найкращий боксер серед усіх, з ким я боксував раніше
#Усик, #Чісора

Джерело - ESPN.

У бою з українським боксером Олександром Усиком буде складно підібратися до нього.

Про це заявив британський боксер Дерек Чісора.

"Я вважаю, що Усик найкращий боксер серед усіх, з ким я боксував раніше. Він - номер один. Він добре рухається, він досить моторний і вміє вибирати свої удари. Усик здорово вміє пересуватися по рингу.

Я намагався знайти відповідних спаринг-партнерів для підготовки до поєдинку з Олександром і це було дуже нелегко. Буде складно зупинити рух Усика і підібратися до нього. Але мені потрібно це зробити", - сказав Чісора. 

Бій Усик - Чісора відбудеться в Лондоні на Вемблі Арені в суботу, 31 жовтня.

Нагадаємо, Чісора записав звернення до Усика.

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