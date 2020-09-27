Українець Сергій Дерев'янченко був досить жорстким у бою за титул WBC в середній вазі проти Джермолла Чарло.

"Я хочу подякувати Богові, і всіх хто був зі мною в цю ніч. Я змусив свою команду пишатися собою, я пройшов найбільший тест в своїй кар'єрі. Я хотів його нокаутувати, але цей хлопець був досить жорстким", - заявив боксер.