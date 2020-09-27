 Я пройшов найбільший тест у своїй кар'єрі, - Чарло | Бокс | Champion.com.ua
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Чарло: Я пройшов найбільший тест у своїй кар'єрі

Сьогодні 12:28 506 0
Американець хотів нокаутував Дерев'янченка
Чарло: Я пройшов найбільший тест у своїй кар'єрі
#Чарло, #Дерев'янченко

Джерело - 24boxing.com.ua.

Українець Сергій Дерев'янченко був досить жорстким у бою за титул WBC в середній вазі проти Джермолла Чарло.

"Я хочу подякувати Богові, і всіх хто був зі мною в цю ніч. Я змусив свою команду пишатися собою, я пройшов найбільший тест в своїй кар'єрі. Я хотів його нокаутувати, але цей хлопець був досить жорстким", - заявив боксер.

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"Я знав, що він застрягне в моєму геймплані на бій. Я просто використовував свій джеб і відходив назад. Хотілося його нокаутувати, щоб зробити значиму заяву, але я і такий перемозі дуже задоволений", - сказав Чарло.

Нагадаємо, Чарло-молодший нокаутував Росаріо і об'єднав пояси WBC, WBA і IBF.

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