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Дерев'янченко - Чарло: Як це було

Сьогодні 04:45 814 0
Дерев'янченко - Чарло: Як це було
#Чарло, #Дерев'янченко

Джерело - Чемпіон.

118:110, 117:111, 116:112 на користь Чарло! Немає слів. Ее щастить Дерев'янченку з суддями в чемпіонських боях.

12-раунд: Неймовірний раунд! Дерев'янчнеко на морально-вольових вириває його на свою користь!

11-раунд: Продовжує Сергій пресингувати, Чарло працює більш раціонально.

10-раунд: Ми спостерігаємо неймовірний бій. Не виключаю, що бій Дерев'янченка знову стане найкращим за рік! Обидва бійці показуютю гарний бокс, багато розмінів і атак загалом.

9-раунд: Здається, що трохи наївся Дерев'янченко, вже не так активно він діє, а ось Чарло наносить більше ударів у цьому раунді. Попереду нас чекають чемпіонські раунди!

8-раунд: Класно лівою попрацював Дерев'янченко в цьому раунді! Наприкінці Чарло дуже потужно приклався і ледь не поклав українця на настил.

7-раунд: В останніх двох раундах дуже додав Сергій. Українець давить Чарло наносячи удар за ударом, хоча і Чарло іноді неприємно відповідає.

6-раунд: Набагато краще працює зараз Дерев'янченко, багато потрапляє і Чарло помітно нервує. Проте, в українця є неприємне розсічення над правим оком!

5-раунд: Починає активніше діяти українець. Є відчуття, що Чарло трохи підсів.

4-раунд: Цікавий бій демонструють бійці! Чимало розмінінів. Боксери не цуруаються йти в атаку і створювати красу на ринзі.

3-раунд: Дуже багато викидав Чарло, а в кінцівці зміг потрясти Сергія. Починають боксери активніше діяти після перших раундів, де вони просто приглядалися один до одного.

2-раунд: Кілька разів Дерев'янченко вдало діяв в розмінах. Є відчуття, що це раунд за українцем.

1-раунд: Дерев'янченко намагається задіяти свою праву, тоді як Чарлі діє джебом

Бій розпочався!

Сергій Дерев'янченко (13-2-0, 10 КО) зустрінеться з американцем Джермолою Чарло (30-0-0, 22 КО) за титул чемпіона світу в середній вазі за версією WBC. 

Бій відбудеться вранці 27 вересня на Mohegan Sun Arena в Коннектікуті (США) 

Орієнтовний початок о 4:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.

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