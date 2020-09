Дерев'янченко - Чарло: Як це було

118:110, 117:111, 116:112 на користь Чарло! Немає слів. Ее щастить Дерев'янченку з суддями в чемпіонських боях.

12-раунд: Неймовірний раунд! Дерев'янчнеко на морально-вольових вириває його на свою користь!

11-раунд: Продовжує Сергій пресингувати, Чарло працює більш раціонально.

10-раунд: Ми спостерігаємо неймовірний бій. Не виключаю, що бій Дерев'янченка знову стане найкращим за рік! Обидва бійці показуютю гарний бокс, багато розмінів і атак загалом.

9-раунд: Здається, що трохи наївся Дерев'янченко, вже не так активно він діє, а ось Чарло наносить більше ударів у цьому раунді. Попереду нас чекають чемпіонські раунди!

