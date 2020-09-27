 Дерев'янченко - Чарло: статистика ударів | Бокс | Champion.com.ua
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Дерев'янченко - Чарло: статистика ударів

Сьогодні 10:36 534 0
Українець наніс більше силових ударів
Дерев'янченко - Чарло: статистика ударів
#Чарло, #Дерев'янченко

Джерело - Чемпіон.

Американець Джермолл Чарло здобув перемогу над українцем Сергієм Дерев'янченком у рамках захисту титулу WBC.

Стала відома статистика ударів у поєдинку.

Чемпіон був помітно кращим в ударах джебом: 85 з 299 досягли мети. У Дерев'янченка - 17 з 174.

Український боксер викинув і доніс більше силових ударів: 163 удари з 507 викинутих. У Чарло - 134 з 328.

Загальна статистика: Чарло завдав 219 точних ударів з 627, у Дерев'янченка мети досягли 180 ударів з 681 викинутих.

Нагадаємо, Брієдіс переміг Дортікоса і виграв Світову боксерську суперсерію.

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