Дерев'янченко - Чарло: статистика ударів

Джерело - Чемпіон.
Американець Джермолл Чарло здобув перемогу над українцем Сергієм Дерев'янченком у рамках захисту титулу WBC.
Стала відома статистика ударів у поєдинку.
Чемпіон був помітно кращим в ударах джебом: 85 з 299 досягли мети. У Дерев'янченка - 17 з 174.
Український боксер викинув і доніс більше силових ударів: 163 удари з 507 викинутих. У Чарло - 134 з 328.
Загальна статистика: Чарло завдав 219 точних ударів з 627, у Дерев'янченка мети досягли 180 ударів з 681 викинутих.
#CharloDerevyanchenko stats pic.twitter.com/wBPABzOdxW— Carlos Toro (@CarlosToro360) September 27, 2020
Нагадаємо, Брієдіс переміг Дортікоса і виграв Світову боксерську суперсерію.