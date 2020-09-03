На початку листопада в Лос-Анджелесі має пройти яскраве шоу суперважковаговиків

В андеркарті бою Енді Руїс - Кріс Арреола відбудеться поєдинок в суперважкій вазі між 41-річним ветераном Луїсом Ортісом з Олександром Скоттом.

Про це повідомляє Майк Коппінджер.

Енді Руїс-молодший (33-1, 22 КО) зустрінеться з Крісом Арреолою (38-6-1, 33 КО) зустрінуться 7 листопада в Лос-Анджелесі.

Обидві пари боксерів погодилися на умови зустрічей. Дата буде офіційно підтверджена найближчим часом.

З великою часткою ймовірності в разі перемог Енді Руїса і Луїса Ортіса, бійці зустрінуться в очній сутичці на початку 2021 року.