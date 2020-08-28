Тренер Пакьяо: Менні знищить Мак-Грегора за три раунди

Менні Пакьяо не матиме проблем у можливому бою проти колишньої зірки UFC Конора Мак-Грегора.

Про це заявив тренер філіпінця Джастін Форчун.

"Навіщо нам робити багатим цього хлопця? Бій з ним нічого Менні не дасть в тому, що стосується його спадщини.

Навіщо руйнувати її через цього бовдура Мак-Грегора? Пакьяо знищить його за три раунди.

Менні занадто швидкий і сильний для нього. Мак-Грегор нічого з себе не представляє.

Коли Пакьяо завершить кар'єру, він стане найвеличнішим боксером в історії. А Конор - хлопець з ММА. Він не вміє боксувати. Все дуже просто", - зазначив Форчун.