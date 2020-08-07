Пакьяо не бажає битися з Головкіним

Менні Пакьяо не бажає підніматися у середню вагу заради поєдинку з чемпіоном IBF Геннадієм Головкіним.

Про це заявив сам легендарний боксер.

"З ким готовий битися? З ким завгодно, але не вище напівсередньої ваги. Чому не вище? Ну просто тому, що це вже для мене занадто. Більше на це не погоджуся

Головкін? .. Скажу тільки, що ніяких переговорів між нами не було", - сказав Пакьяо.