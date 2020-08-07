Пакьяо не бажає битися з Головкіним

Джерело - Boxing Scene.
Менні Пакьяо не бажає підніматися у середню вагу заради поєдинку з чемпіоном IBF Геннадієм Головкіним.
Про це заявив сам легендарний боксер.
"З ким готовий битися? З ким завгодно, але не вище напівсередньої ваги. Чому не вище? Ну просто тому, що це вже для мене занадто. Більше на це не погоджуся
Головкін? .. Скажу тільки, що ніяких переговорів між нами не було", - сказав Пакьяо.
Пакьяо ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях, але ніколи не бився вище першої середньої ваги.
Менні Пакьяо в останньому бою в липні 2019 року побив Кіта Турмана і завоював пояс WBA в напівсередній вазі.
Раніше повідомлялося, що Пак’яо є головним кандидатом на наступний бій з Теренсом Кроуфордом.
Нагадаємо, Пакьяо буде балотуватися на посаду президента Філіппін.