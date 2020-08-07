 Пакьяо не бажає битися з Головкіним | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар зіграє з Базелем у чвертьфіналі Ліги Європи
Вчора 23:56 1928
Манчестер Сіті - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 18:31 1731
Інгулець - Рух: онлайн-трансляція центрального матчу Першої ліги
Сьогодні 17:37 4097
Світоліна прийняла рішення не грати на US Open
Сьогодні 16:40 278
Троє гравців Шахтаря потрапили у команду тижня Ліги Європи
Сьогодні 15:10 511
Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні
Сьогодні 13:54 3566 1
Ворскла підписала хорватського півзахисника
Сьогодні 13:25 532
Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру у Палермо
Сьогодні 08:10 709
Шахтар майже немає шансів на перемогу в Лізі Європи
Сьогодні 08:04 3714
Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті проти Реала, Ювентус прийме Ліон
Сьогодні 06:56 1114
Блоги
Настав час змін! Ліщинська представила програму на вибори президента ФЛАУ
Настав час змін! Ліщинська представила програму на вибори президента ФЛАУ Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:16 867
Где заниматься боксом в Киеве
Где заниматься боксом в Киеве Дима Копий
Вчора 18:05 710 1
Аллегрі очолить ПСЖ, якщо Тухель не виведе клуб у фінал Ліги чемпіонів
Аллегрі очолить ПСЖ, якщо Тухель не виведе клуб у фінал Ліги чемпіонів Дима Копий
Вчора 14:18 831
Політ в історію: феноменальний гол Робіна Ван Персі
Політ в історію: феноменальний гол Робіна Ван Персі Андрій Твердохліб
Вчора 13:14 1758
Цифра дня. 53-річний футболіст встановив неймовірний рекорд, який навряд чи перевершать
Цифра дня. 53-річний футболіст встановив неймовірний рекорд, який навряд чи перевершать Андрій Твердохліб
Вчора 10:32 3866
Гол дня. Неймовірна гармата захисника ЛАСК у ворота Манчестера
Гол дня. Неймовірна гармата захисника ЛАСК у ворота Манчестера Андрій Твердохліб
Вчора 09:01 6331 1
Роздягальня. Відверті знімки українського фотографа, якими захоплюється весь світ
Роздягальня. Відверті знімки українського фотографа, якими захоплюється весь світ Андрій Твердохліб
Вчора 08:38 8023
Відео дня. Дубль Мораеса у ворота Вольфсбурга
Відео дня. Дубль Мораеса у ворота Вольфсбурга Андрій Твердохліб
05.08.2020 22:45 816
ВІДЕО. Мораес шикарним ударом забиває у ворота Вольфсбурга
ВІДЕО. Мораес шикарним ударом забиває у ворота Вольфсбурга Андрій Твердохліб
05.08.2020 21:49 2005
Чекаємо доказів від Суркіса: ультрас Динамо зробили чергову заяву
Чекаємо доказів від Суркіса: ультрас Динамо зробили чергову заяву Андрій Твердохліб
05.08.2020 18:47 4885 2
Дівчина дня. Молода українська легкоатлетка Каріна Вегнер
Дівчина дня. Молода українська легкоатлетка Каріна Вегнер Андрій Твердохліб
05.08.2020 18:31 2683
Стали відомими зарплати чиновників в Українській асоціації футболу: цифри вражають
Стали відомими зарплати чиновників в Українській асоціації футболу: цифри вражають Андрій Твердохліб
05.08.2020 17:54 1919
Шахтар - Вольфсбург: огляд першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Вольфсбург: огляд першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Андрій Твердохліб
05.08.2020 16:25 533
Супербол: результати і найкращі голи 18 туру
Супербол: результати і найкращі голи 18 туру Valeriy Ruchka
04.08.2020 21:03 288
Підтримки чекати немає від кого, - Прищепа прокоментувала дискваліфікацію
Підтримки чекати немає від кого, - Прищепа прокоментувала дискваліфікацію Valeriy Ruchka
04.08.2020 20:33 1453
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:10 Футбол Два гравці Волині здали позитивний тест на COVID-19 перед матчем Першої Ліги 100
18:55 Бокс Президент WBC: Переможець бою Ф'юрі - Вайлдер повинен битися з Вайтом 277
18:40 Формула 1 Команду Формули-1 оштрафували на 15 очок за порушення регламенту 282
18:31 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 1731
18:25 Футбол Луческу забракував захисника збірної Північної Македонії 670
18:10 Бокс Пакьяо не бажає битися з Головкіним 576
17:55 Футбол Додо: Всі думки Шахтаря - про фінал Ліги Європи 479
17:40 Теніс Перша ракетка Нідерландів пропустить US Open 502
17:37 Пряма трансляція Інгулець - Рух: онлайн-трансляція центрального матчу Першої ліги 4097
17:25 Футбол Вернидуб розкритикував умови проведення єврокубків 674
17:10 Футзал Продексім виграв Кубок Львівщини-2020 646
17:04 Блог Десна ефектним відео презентувала Мудрика 296
16:55 Футбол ПФЛ перенесла матчі останнього туру Першої ліги 930
16:40 Теніс Світоліна прийняла рішення не грати на US Open 278
16:25 Футбол Вернидуб: Шахтар виглядав мобільніше і цікавіше 1043
16:11 Баскетбол БК Одеса підсилив склад двома українцями 787
15:55 Футбол В АПЛ назвали претендентів на звання найкращого гравця сезону 922
15:40 Теніс Світоліна назвала свою найбільшу перемогу 1076
15:26 Футбол Палкін хоче заборонити безкоштовний футбол в Україні 2100
15:10 Футбол Троє гравців Шахтаря потрапили у команду тижня Ліги Європи 511
14:56 Футбол Вулвергемптон - Олімпіакос Пірей 1:0. Огляд матчу 1063
14:44 Футбол Зоря запланувала два матчі з командами УПЛ 1177
14:37 Блог Волейбольний конкурс. Запитання із очікуванням на скандал 178
14:29 Бокс Менеджер Ломаченка назвав потенційну заміну Лопесу 1685
14:18 Навколо спорту Дайте відповідь на запитання і виграйте книгу Національний реєстр рекордів України 2020 174

Пакьяо не бажає битися з Головкіним

Сьогодні 18:10 576 0
Філіппінець відреагував на чутки
Пакьяо не бажає битися з Головкіним
#Пакьяо, #Головкін

Джерело - Boxing Scene.

Менні Пакьяо не бажає підніматися у середню вагу заради поєдинку з чемпіоном IBF Геннадієм Головкіним.

Про це заявив сам легендарний боксер.

"З ким готовий битися? З ким завгодно, але не вище напівсередньої ваги. Чому не вище? Ну просто тому, що це вже для мене занадто. Більше на це не погоджуся

Головкін? .. Скажу тільки, що ніяких переговорів між нами не було", - сказав Пакьяо.

Пакьяо ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях, але ніколи не бився вище першої середньої ваги.

Менні Пакьяо в останньому бою в липні 2019 року побив Кіта Турмана і завоював пояс WBA в напівсередній вазі.

Раніше повідомлялося, що Пак’яо є головним кандидатом на наступний бій з Теренсом Кроуфордом.

Нагадаємо, Пакьяо буде балотуватися на посаду президента Філіппін.

Коментарі ()