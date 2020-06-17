Промоутер: А кому Гвоздику що доводити? Він уже був чемпіоном WBC

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Альберт Сиеста о завершении карьеры Гвоздиком: «А кому ему что доказывать? Он уже был чемпионом WBC»❗️ ⠀ Британский промоутер @alsiesta1 во время прямого эфира в Instagram @luckypunchnet поделился своим мнением о завершении карьеры экс-чемпионом мира @wbcboxing в полутяжелом весе, украинцем @alex_gvozdyk (17-1, 14 КО) ⤵️ ⠀ «Гвоздяра это очень умный человек, думаю, ему чего-то пожурили интересное, в локдауне сидел с семьей, что-то переосмыслил. А кому ему что доказывать? Он уже был чемпионом WBC. ⠀ С Битером он немного не вытянул, Битер чисто по-чеченски его переел, перебил его. Там настал такой момент во время боя, когда Артур выключил свой инстинкт самосохранения, а у Гвоздяры он включился. Фактор какой в бою: у кого инстинкт самосохранения раньше появится. А там такие мысли неправильные могут появиться в ринге. Чуть ли не до того, что «а зачем мне это надо, у меня и так все хорошо». ⠀ Запись прямого эфира с Альбертом Сиестой смотрите в #IGTV в нашем Instagram📱 ⠀ #бокс2020 #сиеста #гвоздик #лакипанчнет #boxing2020 #siesta #gvozdyk #luckypunchnet