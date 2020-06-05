Чемпіон світу за версією WBA в напівсередній вазі Менні Пакьяо може змінити вагову категорію.

Про це заявив тренер боксера Фредді Роуч.

"У Пакьяо є одна особливість: він не хоче перемагати будь-кого. Він бажає битися з кращими, з топовими бійцями.

Можливо, він захоче піднятися трохи вище і побитися з Геннадієм Головкіна або кимось із бійців, яких зараз вважають кращими в світі. Пакьяо все ще бажає бути кращим.

Ні, я б не радив Менні переходити. Це було б трохи божевільно. Але перехід в напівсередній вага свого часу теж був ризикованим. Люди накидалися на мене: Навіщо ти переходиш з ним в 147 фунтів? Однак Пакьяо виглядав в цьому дивізіоні дуже органічно, він без праці робив вага", - сказав Роуч.