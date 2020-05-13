Мейвезер: Припиніть переслідувати дідугана Пакьяо

Молодим боксерам не варто кидати виклик філіппінцю Менні Пакьяо, якому вже виповнилося 41 рік.

Про це заявив американський боксер Флойд Мейвезер.

"Менні вільний робити все, що він захоче. Не маю нічого проти нього, але він - це не я. Сумно чути, як хлопці кажуть: Я хочу битися з Менні Пакьяо.

Зараз Менні 41 рік, не переслідуйте його. Молоді хлопці, бігайте один за одним. Припиніть переслідувати цього дідугана. Але якщо випаде така можливість, то вийдіть і зробіть свою роботу.

Нехай Пакьяо сам обирає, з ким він хоче битися. Він багато чого досяг. Сподіваюся, що він зробив кілька вдалих інвестицій", - сказав Мейвезер.