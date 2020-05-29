Чісора: Усик танцюватиме навколо мене, дещо приготував йому

Джерело - Sky Sports.
Суперваговик Дерек Чісора зуміє влучити по Олександру Усику та закінчити бій.
Про це заявив сам британець.
"Я сконцентрований на своїй роботі. Активно працюю і буду це робити до дня бою. Розумію, що Усик збирається танцювати навколо мене, але ми дещо приготували.
Ми активно тренуємо певні речі, і це дасть результат в день бою", - заявив Чісора.
Бій перенесли на невизначений час, але навряд чи поєдинок відбудеться раніше осені.
Раніше українець заявив, що супернику ще потрібно влучити в ціль, а потім сподіватися на нокаут.
Нагадаємо, Чісора висловлював бажання допомогти Повєткіну підготуватися до бою з Вайтом.