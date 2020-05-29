Чісора: Усик танцюватиме навколо мене, дещо приготував йому

Суперваговик Дерек Чісора зуміє влучити по Олександру Усику та закінчити бій.

Про це заявив сам британець.

"Я сконцентрований на своїй роботі. Активно працюю і буду це робити до дня бою. Розумію, що Усик збирається танцювати навколо мене, але ми дещо приготували.

Ми активно тренуємо певні речі, і це дасть результат в день бою", - заявив Чісора.