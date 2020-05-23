Чісора: Хочу перемогти Усика і подивитися, де я опинюся у рейтингах

Британський боксер - про майбутній бій

Джерело - SecondsOut Boxing News.

Боксер Дерек Чісора хотів би успадкувати статус обов'язкового претендента після бою з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив сам британець.

"На кону в боях не завжди повинен стояти титул. Я просто хочу побитися з Усиком, перемогти його і подивитися, де я буду в рейтингах. Бій з Олександром повинен вийти хорошим. Ми спробуємо підійти до нього в найкращій формі і дати вболівальникам те, що вони хочуть побачити", - сказав Чісора.

Нагадаємо, що Чісора свій наступний бій проведе проти українця Олександра Усика. Поєдинок повинен був пройти 23 травня, але його перенесли через пандемію коронавірусу.

Раніше, Чісора заявляв, що Кличко міг би ще включитися в битву суперваговиків.