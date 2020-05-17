Чісора: Кличко міг би ще включитися в битву супертяжів

Володимир Кличко міг би без проблем продовжувати боксувати.

Так вважає британський суперважковаговик Дерек Чісора.

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"Володимир хороший боксер, і він у формі. Я не знаю, чому він завершив кар'єру. Я думаю, що він міг би включитися в битву супертяжів. Не розумію, чому він пішов. Він програв тільки Ф'юрі і Джошуа. Але якби він хотів повернутися, то повернувся б і нокаутував би декількох чоловік.

Якщо він буде допомагати Усику, то я буду тільки радий. Адже він не буде допомагати вже безпосередньо в рингу, правильно? Так само він може допомогти і мені, якщо я попрошу про допомогу",- сказав Чісора.