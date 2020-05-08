Батько чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Джон поповнив великий список осіб, що готові вийти на ринг з Майком Тайсоном.

Про це заявив сам Джон.

"Я хочу побитися з Майком Тайсоном. Як це? Майк повертається, а я не ціную своє життя за 50 пенсів. Дозвольте мені дещо вам сказати: з Майком Тайсоном варто зайнятися благодійністю. Він справжній чемпіон. Він справжній чоловік, який пройшов випробування.

Він повертається. Я знаю, що Майк Тайсон згадував ім'я мого сина кожні 5 хвилин - ось і я. Джон Ф'юрі не ховається ні від кого, навіть від короля старих. Майк Тайсон! Я буду битися з Майком Тайсоном! Мені не відмовиш. Я помру в бою", - заявив Ф'юрі-старший.