Тайсону пообіцяли мільйон доларів за повернення на ринг

Ексчемпіон світу Майку Тайсону може отримати 1 млн доларів за виставковий поєдинок.

Про це повідомляє Vringe.

Тайсону запропонували зустрітися з одним із колишніх австралійських футболістів, які перейшли в бокс - Беррі Холлом, Полом Галленом або Сонні Біллом Вільямсом.

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"Я вже перейшов до дій. Зв'язався з агентом Максом Марксоном та попросив його запропонувати Тайсону 1 млн доларів. Макс уже привозив Майка в Австралію в 2012 році. Але, спершу потрібно почекати, коли затихне коронавірус. Так що все відбудеться, схоже, не раніше наступного року", - розповів австралійський промоутер Брайан Аматруда.