Стало відомо, скільки Усик заробив за 2019 рік

Олександр посів тільки четверте місце серед українських боксерів по доходам

Джерело - Чемпіон.

Екс-абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик в минулому році провів лише один бій. Українець дебютував у хевівейті перемогою над американцем Чазом Уізерспуном 12 жовтня в Чикаго.

Нагадаємо, поединок в травні минулого проти представника Камеруну Карлоса Такама було скасовано з-за травми українця.

По інформації Чемпіона, гонорар за один бій проти маловідомого боксера та нечисленні рекламні контракти дозволили Олександру Усику заробити в 2019 році 1,2 мільйони доларів.

По цьому показнику Усик зайняв лише четверте місце серед українських боксерів-професіоналів.

Першу сходинку посів Василь Ломаченко, який завдяки виходам в ринг проти британців Ентоні Крола та Люка Кембела заробив 6 мільйонів доларів. Друге місце в активі Сергія Дерев’янченка, який заробив 5,6 мільйонів доларів, в першу чергу завдяки мегафайту з Генадієм Головкіним. На третьому місці опинився Олександр Гвоздик, гонорари якого в 2019 році за два чемпіонські бої склали 2,8 мільйони доларів. У Олександра Усика четверте місце і він останній "міліонер" серед українських боксерів за підсумками минулого року. Решта наших боксерів-професіоналів заробили значно менше мільйона доларів.

Рейтинг доходів українських боксерів 2019 році за даними Чемпіона:

1. Василь Ломаченко (провів два бої) – 6 млн. доларів

2. Сергій Дерев’янченко (два бої) – 5,6 млн. доларів

3. Олександр Гвоздик (два бої) – 2,8 млн. доларів

4. Олександр Усик (один бій) – 1,2 млн. доларів

Іван Яворський, Чемпіон